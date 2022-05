«Io, Matteo e i nostri quattro cani vivremo nella città dell’amore»

Prove tecniche di matrimonio per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Nel weekend sono stati tra gli invitati di quello che ha unito Martina Carraro e Fabio Scozzoli, altre due stelle della nazionale azzurra negli ultimi dieci anni. Una storia d’amore che andava avanti da sei anni, con una proposta di matrimonio fatta nel febbraio scorso a Tenerife durante un ritiro.

Poi però fra tre mesi toccherà a loro. E la campionessa azzurra, ospite di Mara Venier a Domenica In ha rivelato qualche particolare in più: «Mi sposo a Venezia. Dove di preciso non si può dire, dato che manca un po’ preferirei non dirlo. Il matrimonio sarà a fine agosto. Io e Matteo abbiamo quattro cani, stiamo cercando una casa un po’ più grande a Verona, che abbia almeno un pezzo di giardino».

Venezia perché città dell’amore per eccellenza e perché lì sono le origini della Fede. Verona perché vivono lì da anni e lì hanno anche il centro sportivo nel quale Giunta adesso ancora allena. «La città dove ci siamo innamorati e abbiamo sempre vissuto, quindi resterà la nostra città. Lui è di Pesaro. Tra noi è stato tutto molto naturale e bello. Sono molto felice. Ho fatto io il primo passo con Matteo, c’è voluto un bel po’ prima che lui cedesse. Era il mio allenatore, era cosciente del suo ruolo. Alla fine ha ceduto».

Il matrimonio sarà una grande festa, come nel suo stile: «Alle mie nozze ci saranno cinque damigelle, le mie amiche storiche (tutte ex compagne di Nazionale, ndr). Cinque è un numero che ricorre spesso nella mia storia d’amore con Matteo. Le mie damigelle mi hanno detto di preparare i bagagli il primo giugno per l’addio al nubilato, ma non so cosa mi aspetta».

Da lì in poi la vasca sarà veramente solo un ricordo: «Ma c’è il progetto di rimanere nel nuoto italiano. Sto sperimentando. Mi piacerebbe aiutare nel concreto il mio sport, questo sicuramente. Soprattutto il settore femminile, che in questo momento è in difficoltà rispetto a quello maschile. La passione per il mio sport resterà per sempre, non sono arrivata alla fine della mia carriera odiando il nuoto».