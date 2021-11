«Io, dal musical alla serie Netflix»

Dalla Sicilia al Sudamerica passando per Torino: il percorso artistico di Ruben La Malfa, nato a Palermo 29 anni fa, ha visto la sua realizzazione proprio sotto la Mole, dove, dopo essere stato preso alla Gypsy Musical Academy, ha deciso di mollare gli studi di medicina. Ora è reduce dall’esperienza internazionale come coprotagonista nella serie di Netflix America Latina “El Taipan”. «Il mio ruolo – spiega – è quello di Adriano, il figlio del capo di un cartello della droga. Siamo spietati, abbiamo creato una droga impossibile da rilevare ai controlli e vogliamo dominare il mercato: sono felice anche perché ho recitato in spagnolo e mi sono ridoppiato per la versione italiana. Il mio spagnolo per fortuna è molto buono, merito di una storia d’amore con una ragazza iberica durata un anno». “El Taipan” sarà disponibile in Sudamerica a marzo, ed entro la primavera anche in Italia; non si sa ancora quando sarà pronta invece la fiction Rai “Viola come il mare”, altro grande ruolo ottenuto dal giovane La Malfa in questo 2021 ricco di soddisfazioni: «In questo momento sono sul set, stiamo girando le prime puntate. Interpreto Carmelo, un giornalista».

Niente male per un ragazzo che sembrava destinato a una carriera di successo in medicina, come avrebbero sperato anche in famiglia. «Ho sempre recitato e ballato per diletto, ma continuando a studiare: prima dell’università sono andato a Cambridge per perfezionare l’inglese, poi ho vinto il concorso e ho potuto scegliere la migliore facoltà per diventare dottore, a Roma. Ma al quarto anno il richiamo dell’arte è stato troppo grande, mi hanno preso alla Gypsy Academy a Torino e ho cambiato vita. In famiglia hanno patito, ma ora mi supportano moltissimo».

Da allora tanto impegno, tanti spettacoli («Se mi chiamano ancora oggi mi faccio sempre trovare pronto»), tanti casting e finalmente i primi importanti riscontri: una carriera nel mondo dello spettacolo è possibile. «Ho studiato piano fin da piccolo, sono da sempre appassionato di musica, ho imparato il tip tap e ancora oggi lo insegno».