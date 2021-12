Investito mentre va al campo: il calcio dice addio a Borla

Lutto nel mondo del calcio. È mancato Stefano Borla, preparatore dei portieri e responsabile della scuola calcio del Chisola di Vinovo. Aveva 50 anni. Borla era stato investito da un’auto guidata da un 40enne di La Loggia nel pomeriggio di venerdì 26 novembre, a Nichelino, mentre percorreva in bici via Debouché in direzione dei campi del Chisola. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Trasportato al Cto, il suo cuore si è fermato nel pomeriggio di lunedì, dopo diversi giorni di agonia.

Borla era un volto molto conosciuto nel mondo calcistico torinese. Dopo aver giocato nel ruolo di portiere e fatto la trafila nel settore giovanile del Torino, aveva giocato ai massimi livelli dilettantistici fino al 1999. Aveva poi intrapreso la carriera da allenatore, prima nelle giovanili di Alessandria, Ivrea, Chieri, Juventus e Torino per poi approdare al Chisola. Lascia la moglie Laura e la figlia Beatrice di dieci anni.

In queste ore sono molti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo anche sul web. «Non un numero, ma il Numero 1 – scrivono commossi i compagni del Chisola – Ciao meraviglioso Stefano». Messaggi anche dalle società del Garino (Vinovo), Nichelino Hesperia, dalla Figc Piemonte e Valle D’Aosta, dalla Asd Chieri. Stretto anche l’abbraccio granata. «Il presidente Urbano Cairo e il Torino Football Club, profondamente addolorati, sono vicini con tutto il loro affetto alla famiglia Borla per la tragica scomparsa di Stefano. Stefano aveva un sorriso contagioso e una irrefrenabile passione per il pallone: il calcio era la sua vita, non un lavoro per vivere. Grazie alle molteplici esperienze era assai conosciuto sia nel mondo professionistico sia in quello dilettantistico, era una bella persona perciò aveva moltissimi amici. Mancherà a tanti».