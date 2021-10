Investito da un’auto a Settimo Torinese: muore 85enne

Tragedia nella mattinata di oggi a Settimo Torinese: un anziano di 85 anni è stato investito ed ucciso da un’auto in via Brescia, non lontano dalla sua abitazione.

IL CONDUCENTE DELL’AUTO IN OSPEDALE IN STATO DI SHOCK

E’ accaduto intorno alle 11. Alla guida del veicolo, una Renault Clio, c’era un uomo di 84 anni di Leini che si è fermato subito a prestare soccorso. Non c’è stato però nulla da fare: i sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno solo potuto constatare la morte dell’anziano. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità, l’84enne è stato invece portato in ospedale in stato di shock dopo l’accaduto.