Investito da ritorno di fiamma della stufa, 41enne gravemente ustionato nel Canavese

Paura per un incidente domestico nella mattinata di oggi a Forno Canavese, nella frazione Cimapiasole, dove un uomo di 41 anni è rimasto gravemente ustionato dopo essere stato investito da un ritorno di fiamma di una stufa.

E’ accaduto intorno alle 13.30 all’interno dell’abitazione dell’uomo, che si trovava in compagnia della moglie. Proprio la donna è stata la prima ad intervenire in soccorso del marito, procurandosi anche qualche bruciatura nell’occasione. Chiamati i soccorsi, il 41enne è stato portato in elicottero al Cto di Torino: i controlli hanno evidenziato ustioni sul circa 35% del corpo. Sul luogo anche i carabinieri di Rivara, che indagano sulla dinamica dell’accaduto.