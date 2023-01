Investito da auto in Val di Susa: muore storico attivista No Tav

Tragedia nella tarda serata di ieri in Valle di Susa: un’auto ha investito e ucciso un uomo a Venaus, su una strada provinciale.

MORTO FULVIO TAPPARO, ATTIVISTA NO TAV

Vittima Fulvio Tapparo, 72 anni, storico attivista del movimento No Tav, che stava attraversando a piedi un tratto di strada non illuminato. I primi accertamenti effettuati non evidenziano tracce di frenata.

IL CONDUCENTE HA CHIAMATO I SOCCORSI

Il conducente della vettura, un uomo di 62 anni incensurato di Susa, si è fermato ed ha subito chiamato i soccorsi. Gli esami tossicologici effettuati su di lui hanno dato esito negativo.

FREDIANI: “CIAO FULVIO, FA’ BUON VIAGGIO”

“Dobbiamo nuovamente dire addio ad un amico No Tav. Ciao Fulvio, fa’ buon viaggio”. Così sul proprio profilo Facebook Francesca Frediani, consigliere regionale Up-M4o, ha ricordato Fulvio Tapparo. Tanti i commenti e i messaggi di cordoglio nei commenti per l’attivista No Tav.

(foto: Fulvio Tapparo, profilo Facebook)