Investita sulla pista ciclabile: «Quel tracciato è da rivedere»

La ciclabile di corso Lecce torna a far discutere. Dopo le continue lamentele e le ripetute interpellanze in consiglio di Circoscrizione 4, ieri mattina una ciclista di 40 anni, a seguito dello scontro con un’auto nei pressi del civico 33, è stata trasportata al Maria Vittoria in codice giallo. Il conducente del veicolo stava per entrare nel cortile Atc, ma a causa della scarsa visibilità dettata dalle auto parcheggiate ha visto all’ultimo secondo la bici in transito. La donna, a causa dell’urto, è rovinata al suolo sbattendo la testa. Il conducente e un passante hanno cercato subìto di soccorrere la vittima, aspettando l’arrivo delle forze dell’ordine e di un’ambulanza.

«Era solo questione di tempo» accusa un residente. Centro della discordia è proprio la scarsa visibilità che crea la ciclabile: non c’è un cordolo di separazione dalla strada e la distanza tra le strisce gialle e le auto parcheggiate e risicata al punto che basta aprire una portiera per mettere a rischio l’incolumità di chi pedala. Il progetto – avviato diversi anni fa – non è mai andato giù ai residenti e negozianti del quartiere Parella. Numerose, sul caso, sono le segnalazioni arrivate alla 4. «Sin dalla realizzazione della ciclabile – spiega Carlo Morando, Lega -, avevo segnalato le criticità relative alla sicurezza. Curve cieche, auto in sosta che ostruiscono la visuale, chicane e dehors rendono pericoloso il corso per tutti gli utenti». Su richiesta del consigliere Luca Maggia, Fdi, è stato votato un documento in riferimento alla sicurezza negli attraversamenti di corso Lecce in prossimità della pista. «Ancora una volta – rincara Maggia -, i tempi biblici hanno fatto sì che si verificasse un incidente evitabilissimo. Chiediamo che dopo il voto di documenti così importanti per la sicurezza dei residenti, la Circoscrizione sia più celere nell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza».