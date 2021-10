Investe un cinghiale e chiede aiuto, automobilista si ferma ma si porta via l’animale (morto) senza prestare soccorso

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Chieri, nell’hinterland torinese. I fatti risalgono a giovedì scorso quando una giovane donna, che in quel momento si trovava in macchina, in compagnia del fidanzato e del figlioletto di 3 anni (oltre al cane di famiglia), ha investito un cinghiale. E’ accaduto sulla Statale (in direzione Riva di Chieri).

GLI AIRBAG SI SONO APERTI

L’animale, come ha raccontato l’automobilista sui social, è sbucato all’improvviso sul nastro d’asfalto, tagliando la strada alla vettura. Inevitabile l’impatto. In conseguenza dell’urto, a bordo della macchina, sono scoppiati tutti gli airbag, ma per fortuna, al di là del grosso spavento, nessuno ha riportato ferite.

CARICA IL CINGHIALE IN AUTO E SE NE VA

Negli attimi immediatamente successivi all’incidente, la ragazza si è comunque fermata ed ha chiesto aiuto. Un’automobile si è fermata, ma il proprietario, anziché prestare soccorso alle vittime dell’insolito incidente, ha pensato bene di…caricare l’animale ormai morto in auto ed allontanarsi. Una scena che ha lasciato a bocca aperta i presenti, che si trovavano in evidente difficoltà. Sul posto sono poi giunti i carabinieri.