Invalida tra muffa e infiltrazioni: «Se apro l’acqua allago la casa»

«Quando apro l’acqua, devo chiudere quasi subito altrimenti si allaga il pavimento». A denunciare il caso è Roberta, figlia della signora Sebastiana Matarazzo. Inquilina residente al secondo piano di via Artom 81/17. La donna, 80 anni, è disabile al 100% e ha bisogno che qualcuno le dia una mano anche per lavarsi. Ma è proprio qui che nasce il problema. Da un anno le infiltrazioni stanno rendendo difficile la vita alla signora. «Sei mesi fa – raccontano -, abbiamo chiesto ad Atc di intervenire per risolvere il problema, intervenendo sulle tubature interne. C’è sicuramente una perdita, in questo stato di cose non si può andare avanti».

Atc ha effettuato un sopralluogo. Ma il disagio rimane tra mobili bagnati e acqua per terra che costringe Roberta a utilizzare bacinelle, secchi e quel che passa il convento. «Devo aprire e chiudere subito l’acqua. E non riesco a lavare mia madre» protesta Roberta. Guai che toccano anche il primo piano con infiltrazioni dal soffitto. «Ho presentato la domanda per un bagno per invalidi ma per ora nessuna risposta». Sul caso è pronta la replica dell’Agenzia di corso Dante. «È stato ordinato un lavoro – spiegano da Atc -, che purtroppo, a causa dei molti interventi manutentivi urgenti in programma, è slittato. La ditta è stata sollecitata e interverrà nei prossimi giorni».

Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento per le barriere architettoniche «occorre che vengano richiesti attraverso un’apposita modulistica, poi le domande vengono esaminate e inserite in una graduatoria di priorità dove i lavori procedono compatibilmente con le risorse disponibili». L’alternativa, per i piccoli interventi, come la sostituzione di una vasca con box doccia è che gli utenti con disabilità richiedano ad Atc di eseguire l’intervento pagandolo a proprie spese con un addebito rateizzabile in bolletta.