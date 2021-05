Intervengono per una lite, in casa trovano piantine di marijuana: 23enne in manette [FOTO]

Erano inizialmente intervenuti per una lite familiare all’interno di un appartamento di via Massena, a Torino. Entrati, però, hanno scoperto che nel locale vi erano presenti piantine di marijuana, dosi di cocaina, hashish e materiale per il confezionamento.

LITE IN APPARTAMENTO, INTERVENGONO I POLIZIOTTI

Nei guai un 23enne, arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti, intervenuti per un diverbio di quest’ultimo con la compagna, lo hanno trovato in stato di ebbrezza. Dopo poco il giovane ha avuto un malore: i poliziotti lo hanno soccorso, adagiandolo sul letto della sua camera. In tale circostanza, però, gli operatori hanno notato subito sul comodino un vasetto contenente numerose infiorescenze di marijuana.

IL 23ENNE SI INNERVOSISCE ED AGGREDISCE GLI AGENTI

Il giovane, ripresosi, ha intuito che gli agenti avevano trovato della droga ed ha iniziato ad innervosirsi. Al fine di evitare ulteriori controlli, si è rivolto con fare minaccioso ai poliziotti, intimando loro di uscire di casa, colpendoli anche con calci e pugni e sputando contro uno degli operatori.

IL BILANCIO DELL’OPERAZIONE

Dopo averlo bloccato, i poliziotti hanno quindi perquisito l’intero appartamento, rinvenendo 10 piantine di marijuana (per un peso di 200 grammi), 3 buste di plastica contenenti oltre 300 grammi di marijuana, un barattolo contenente 5 grammi di cocaina, un altro con 2 grammi di hashish, una macchina per sottovuoto, materiale vario utile al confezionamento delle dosi, un block notes riportante diversi nominativi di acquirenti, 4 telefoni cellulari e la somma in contanti di 1465 euro, probabile provento dell’attività illecita di spaccio. Il 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.