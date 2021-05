Intelligenza artificiale e automotive. A Torino il centro vale già 30 milioni

Il centro per l’intelligenza artificiale applicata all’automotive potrebbe avere sede a Torino. Un’opportunità che era stata già in parte anticipata nei giorni scorsi dal sottosegretario all’Economia, Laura Castelli ed è stata confermata al termine del Consiglio dei Ministri con cui, ieri, veniva varato il decreto Sostegni Bis, sebbene il viceministro del Mise, Gilberto Pichetto, congeli gli entusiasmi. «Il polo automotive di Torino sarà rifinanziato attraverso una rimodulazione di fondi già destinati al Politecnico di Torino per la costituzione di un polo nazionale della ricerca e il trasferimento tecnologico a favore della filiera automotive – ha detto il viceministro – I fondi in questione non sono dunque destinati al centro di intelligenza artificiale di Torino, nella cui direzione si continua tuttavia a lavorare, in attesa di ulteriori definizioni». Il capoluogo del Piemonte, però, potrebbe così puntare su uno dei sette poli attorno cui si svilupperà il progetto nazionale sull’intelligenza artificiale, con un investimento iniziale di 30 milioni di euro. Dopo le polemiche delle settimane passate per la scomparsa dal Piano nazionale di ripresa e resilienza della città come sede principale, per cui si era mobilitato il senatore del Pd, Mauro Laus, erano cominciate a piovere rassicurazioni specie dal Movimento 5 Stelle. Visto che a sbilanciarsi, a suo tempo, era stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Torino, insieme a Napoli e Milano dove approderanno i centri applicati alla finanza e l’agricoltura tra gli altri, almeno non resterà fuori dal progetto per la creazione dell’I3A.

Primo fra tutti a proporre la candidatura di Torino, quale Centro per l’Intelligenza Artificiale era stato il direttore della Pastorale Universitaria della Diocesi, Luca Peyron. E la candidatura aveva preso forma al punto da far annunciare al Governo, lo scorso agosto, l’ipotesi di portare a Torino l’Istituto italiano di Intelligenza Artificiale e affidare a Milano il Tribunale dei Brevetti. A settembre, poi, l’indicazione della città come sede principale del Centro Italiano per l’Intelligenza Artificiale. Nel Pnrr di Mario Draghi, però, nessuna traccia, se non che i centri di ricerca nazionale verranno creati in numero massimo di nove per le seguenti tematiche: intelligenza artificiale, appunto, ambiente ed energia, quantum computing, idrogeno, biofarma, agritech, fintech, scienza quantistica e tecnologie dei materiali avanzati, mobilità sostenibile, tecnologie applicate e patrimonio culturale, con bandi ad hoc previsti per il 2022. «Un risultato che abbiamo raggiunto con un lungo lavoro – ha commentato, a caldo, l’assessore all’Innovazione del Comune di Torino, Marco Pironti -. Per ora si parte con questo argomento ma l’intelligenza artificiale è trasversale a qualsiasi tema».