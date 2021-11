Intanto è febbre da Atp: quanti fan davanti all’hotel Principi di Piemonte

La Torino dei No Pass. E quella che di fatto è già la capitale del tennis. Mentre circa tremila persone sfilano per protestare contro la certificazione verde, c’è una Torino che freme alla vigilia delle Nitto Atp Finals. Lo testimonia questo scatto davanti all’hotel Principi di Piemonte: in tantissimi si sono radunati lì con la speranza di vedere i campioni del tennis che si daranno battaglia al Pala Alpitour.

Intanto, questa mattina, Matteo Berrettini si è regalato una visita al Museo Egizio con la fidanzata (e collega) Ajla Tomljanovic. Qualche ora di relax tuffandosi nella storia, prima di impugnare la racchetta.

