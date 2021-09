Insulti sessisti alla sindaca: «Da anni subisco violenze»

“Sindaco t…”. Un insulto sessista alla sindaca di Lauriano Matilde Casa è comparso in questi giorni in una strada del paese. In via Giovanna Maiad è spuntata sul manto stradale l’offesa discriminatoria nei confronti della prima cittadina: la scritta è stata realizzata con uno spray verde nei pressi di un tombino, a sua volta cerchiato nello stesso colore. Scontata, come riferisce il giornale La Voce, la denuncia contro ai carabinieri di Casalborgone che hanno già avviato le indagini. Le condizioni dei tombini di via Giovanni Maia sono al centro dell’attenzione da un anno almeno, da quando si è concluso il cantiere per il rifacimento del manto stradale di competenza della Città Metropolitana. Le segnalazioni dei cittadini sulla pericolosità dei tombini, che raggiungono profondità variabili dagli 8 ai 18 centimetri, furono oggetto anche di un’interrogazione consiliare. Per l’ignobile e inqualificabile offesa, alla sindaca Matilde Casa sono già arrivati diversi attestati di solidarietà e di vicinanza dai suoi concittadini. «Questo tipo di violenza verbale deriva da violenze verbali che io subisco da anni – commenta la sindaca -. Questo è solo il frutto di un atteggiamento che ho già denunciato. Le parole e gli atteggiamenti sono pietre, non è un caso che poi si verifichino certe cose. L’opposizione è una cosa, ma io in questi anni ho subìto violenze verbali di cui queste scritte sono la logica conseguenza. La solidarietà delle persone che per anni mi hanno attaccato con violenze verbali, è veramente ipocrita».