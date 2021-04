Insulta sui social i poliziotti che avevano interrotto il party: denunciata 20enne

Qualche giorno fa era stata sorpresa insieme ad altri ragazzi nel bel mezzo di una festa in un appartamento nel centro di Torino, vietata dalle limitazioni anti-Covid. Durante l’intervento della polizia ha filmato gli agenti in azione e poi ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram. Poi ha commentato sui social la notizia del blitz con la frase: “Che infami”.

Per questo motivo una 20enne è stata denunciata dalla polizia per trattamento illecito dei dati, diffamazione a mezzo stampa e oltraggio. La festa, celebrata in un alloggio di via Mazzini, era stata interrotta su segnalazione dei vicini di casa, che avevano udito gli schiamazzi e la musica ad alto volume provenire dall’interno dell’appartamento.

Cinque i ragazzi che avevano affittato l’alloggio per il loro party abusivo, tutti sanzionati per violazione delle norme anti-Covid e denunciati per disturbo alla quiete pubblica. Anche il locatore dell’appartamento ha rimediato una denuncia per non aver adempiuto all’obbligo di comunicazione dell’elenco degli ospiti.