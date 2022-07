Installa una telecamera per controllare il gatto e vede i vicini far sesso

Tutto è nato per un gatto. Perché la sua padroncina, una trentenne, voleva controllarlo, mentre era in vacanza per pochi giorni, attraverso una telecamera che aveva installato nella camera da letto. Un giorno, dalla località di villeggiatura, la fanciulla fa un’incredibile scoperta: sullo schermo del suo smartphone, collegato con la telecamera, al posto del micio vede il suo vicino di casa. Nudo, mentre fa sesso con un altro uomo che, si scoprirà poi, è un misterioso amante. La ragazza, sotto shock, torna in fretta e furia a Torino, cambia casa e sporge denuncia contro la proprietaria dell’alloggio e il vicino che si era intrufolato a casa sua. La padrona di casa aveva le chiavi dell’appartamento perché sarebbe dovuta andare a dare da mangiare al gatto. Essendo amica del vicino, che vive al piano di sotto, e sapendo che lui aveva un amante, la donna gli aveva prestato le chiavi. Un “favore” che le è costato una denuncia per violazione di domicilio. L’amante focoso andrà a giudizio con lei. Sono tre gli incontri clandestini registrati dalla telecamera, avvenuti in gran segreto perché l’uomo era fidanzato e il suo compagno viveva con lui (e con la madre di lui) al secondo piano della palazzina. L’indagine è nata alla fine del 2019. La ragazza si è costituita parte civile con l’avvocato Andrea Gibin dello studio legale Bonatti Sattanino. E’ il 6 settembre 2019 quando la giovane visiona il primo video. «Benché fossi del tutto sconcertata da tale scoperta, restando impietrita – scrive nella denuncia – il mio compagno riusciva a mantenere la lucidità e decideva di avviare la videoregistrazione delle riprese, per conservare delle prove di quanto stava accadendo». «La proprietaria di casa – specifica – non mi chiese mai il permesso di potere subaffittare la stanza al vicino. Rientrata dalle vacanze, pur profondamente turbata, tentavo di mantenere un’apparente indifferenza nei suoi confronti e la padrona, dal canto proprio, mi accoglieva come se nulla fosse accaduto». Il vicino, avrebbe poi detto: «Avevo il permesso di entrare dalla proprietaria». Quest’ultima avrebbe glissato: «Nello stabile vi sono rapporti amicali tra tutte le parti». La ragazza avrebbe subito, dopo la visione shock di quei video, uno «stato di ansia e malessere psicologico» e un «marcato disagio crescente al pensiero che analoghi fatti potessero essersi verificati in passato». «Si tratta di una storia al limite dell’incredibile, che ha determinato alla persona offesa danni che dovranno essere opportunamente valorizzati in sede processuale», afferma l’avvocato Gibin.