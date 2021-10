Insicurezza, protezione e sensibilità: i cani amano dormire con i padroni

I nostri amici a quattro zampe amano dormire con i propri padroni. Il cane, del resto, è più di un animale domestico. È un amico, un fratello, un confidente. Una persona cara a tutti gli effetti. Con lui si può giocare, parlare, correre e divertirsi. La fedeltà di questi amici a quattro zampe è commovente. Ci sono tanti esempi che dimostrano tale caratteristica. L’uomo, di conseguenza, cerca di fare dei salti mortali per capire e andare incontro a questi simpatici amici. Si prova a farli stare meglio in ogni modo, si pensa alla loro salute e benessere. Ci si chiede cosa dice un cane quando abbaia. Molti comportamenti, tuttavia, rimangono difficili da decifrare. Uno dei tanti è legato al sonno. È tipico di molti accucciarsi ai piedi del proprio padrone a letto.

Le ragioni

Il cane è un animale molto socievole che ama la compagnia. I cani preferiscono dormire insieme anche fra loro piuttosto che da soli. Un altro motivo è che il cane vuole proteggere il proprio amico umano. I cani sono molto territoriali e tengono molto ai propri affetti. Con il padrone, inoltre, il cucciolo si sente al sicuro. In questo caso sta al padrone trasmettergli sicurezza con carezze e sensibilità. Il cane, ancora, cerca calore. Non solo fisico, ma anche “umano”. Ha bisogno di sentire costantemente che il proprio padrone è lì con lui. Dormire con il padrone è anche una dimostrazione d’affetto. E c’è da dire, infine, che i cani amano più il letto della loro cuccia. È importante, quindi, andare incontro al proprio animale domestico. La comprensione e lo studio dei suoi comportamenti sono alla base di una relazione serena ed equilibrata.

L’abitudine

Molti si chiedono se far dormire il cane nel proprio letto sia giusto o sbagliato. Di sicuro ci sono molte teorie e la questione dipende dai casi specifici. La gran parte degli educatori cinofili può fornire consigli in questo campo. Nel caso insorgano problematiche di qualsiasi genere, rivolgersi ad un professionista del settore è la scelta migliore. In generale ci si limita a rilevare che tale abitudine non è sbagliata in assoluto. Se l’amico peloso è troppo insicuro, magari si potrebbe pensare di limitare tale usanza. Al contrario, se si vuole cementare il legame con il cane, lo si può ospitare in camera da letto.