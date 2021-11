Inseguito in auto e pestato: «Aggredito senza un motivo»

Prima l’inseguimento in macchina, lampeggiando con i fari per farlo fermare. Poi le botte immotivate contro una persona che non ha nemmeno avuto il tempo di comprendere cosa stesse accadendo, e imbastire una qualche azione difensiva.

Ora Roberta, la figlia della vittima, chiede a chi possa aver assistito alla scena di farsi avanti. Per individuare quel “qualcuno” che, alla guida di una Lancia Ypsilon di colore scuro (nero o blu, è l’unico dettaglio), ha tirato un pugno in faccia al suo papà. Questi i contorni della vicenda che ha coinvolto Giuseppe, 60 anni, residente a Nichelino. Fortunatamente, chi lo ha aggredito non gli ha procurato danni permanenti: un occhio nero e tanto spavento. «Il problema è che mio papà è cardiopatico, prende farmaci, e non smetteva più di sanguinare». L’aggressore gli ha anche rotto gli occhiali, obbligandolo a tornare a casa guidando a tentoni. «Siamo subito andati al pronto soccorso – prosegue la figlia -. I medici lo hanno messo sotto osservazione per 48 ore per escludere un potenziale trauma cranico. La ferita guarirà in 15 giorni». Ma cosa è successo? «Papà si trovava su strada Mongina tra Nichelino e Moncalieri quando ha visto un’auto sopraggiungere a grande velocità – racconta Roberta -. Erano circa le 17,45. L’uomo ha inchiodato, poi ha cominciato a inseguirlo lampeggiando fino a che lo ha sorpassato sui binari del treno e gli ha tagliato la strada». A quel punto il conducente della Ypsilon, un ragazzo sui 35 anni, è sceso avvicinandosi al finestrino di Giuseppe. Lui lo ha abbassato per capire se fosse successo qualcosa e a quel punto è partito il pugno. Poi l’aggressore è fuggito. I familiari hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri, ma nella zona non ci sono telecamere che possano aiutare nella ricerca.