Inseguiti da un branco di lupi 40 manzi cadono nel burrone

Un branco di lupi o di cani randagi. Ma sono solo due tra le ipotesi, anche se le più accreditate. A una verità, alla fine, si dovrà arrivare. Perché quei 40 manzi, finiti in un dirupo al confine tra Canavese e Valle d’Aosta, rappresentavano un capitale, in tutti i sensi, per i loro allevatori. La mandria era composta da 52 capi, 12 si sono salvati. Gli altri sono morti precipitando in fondo ad un dirupo dopo una folle corsa di oltre cinque chilometri.

La mandria era al pascolo in altitudine, in una zona tranquilla, molto distante da località Frachey, dove sono state recuperate le 40 carcasse. «Aspettiamo l’esito delle indagini della Forestale – ha detto Roberto Bonin, presidente dell’associazione Amis des Batailles des Reines, che su 11 capi ne ha salvati solo tre – ma vogliamo delle risposte». Tornando indietro nel tempo non si era mai vista una cosa del genere. O, almeno, non di queste proporzioni. E soprattutto una fuga disperata di cinque chilometri.

Perché? Per allevatori e proprietari il danno economico è ingente ma in fondo a quel dirupo – come hanno affermato – c’è un secolo di selezione della razza. Gli altri capi coinvolti in quella che è stata definita «una strage» appartenevano agli allevatori Matteo Joly e Romina Gens. Lupi o cani all’attacco della mandria, ma nessuna conferma, almeno per ora, mentre le carcasse sono state recuperate, non senza problemi, con un elicottero.

«Non possiamo sapere con esattezza ciò che è accaduto ed attendiamo le risultanze delle indagini – aggiungono le associazioni animaliste in un post pubblico su Facebook – troppe persone stanno già puntando il dito contro i lupi. E ne conosciamo anche i motivi. In tutto il Nord Italia registriamo pressioni sempre più evidenti della lobby dei cacciatori».