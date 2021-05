Inseguimento di 5 chilometri nel Torinese: al volante un pusher di 68 anni [VIDEO]

Continua la lotta dei carabinieri allo spaccio di droga: tre i pusher arrestati nel Torinese nelle ultime ore. A Borgaro Torinese, nell’hinterland del capoluogo piemontese, i militari della stazione di Caselle, dopo un inseguimento di 5 chilometri per le strade del paese, hanno bloccato un 68enne che non si era fermato all’alt imposto durante un controllo stradale.

L’uomo è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana che nascondeva nelle tasche. Durante la successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione sono stati rinvenuti altri 37 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione ed al materiale per il confezionamento della droga.

A Torino, nel quartiere San Salvario, stessa sorte è toccata a un pusher del Mali sorpreso a vendere due dosi di crack a una ragazza.

Infine, sempre nel capoluogo piemontese, in via XX settembre, quartiere Centro, i militari dell’Arma hanno bloccato un nigeriano subito dopo che aveva ceduto due dosi di cocaina ad altrettanti italiani. Lo straniero è stato trovato inoltre in possesso di ulteriori 7 dosi di eroina e 6 di cocaina pronte per la vendita.

Tutti gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti.

LEGGI ANCHE:

Torino, sequestrati oltre 400mila capi di abbigliamento in falsa seta e cashmere [LE FOTO]

IL VIDEO: