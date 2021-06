Inquilini Atc con il pollice verde: spuntano gli “Orti tra le case”

Fiori ed erbe aromatiche per abbellire uno spazio che finora era occupato dal grigio del cemento. Si chiama “Orti tra le case” ed è un progetto nato dalla collaborazione tra Fondazione della comunità di Mirafiori ed Atc, con il contributo della circoscrizione Due. Un’idea che ha trovato diretta applicazione nel giardino a fianco delle case popolari di via Roveda 45, a Mirafiori Sud, davanti al Polo dell’infanzia. Qui, in un’area della periferia torinese occupata dai “casermoni”, sono arrivati i cassoni con erbe aromatiche e fiori, per gli amanti del giardinaggio e dell’agricoltura urbana.

A coltivare sono direttamente gli abitanti del quartiere, tra cui i numerosi inquilini che risiedono nelle popolari di via Roveda. Previste, oltre alle coltivazioni, anche attività all’aperto per adulti e bambini nei prossimi mesi, per un’iniziativa che rientra nell’ambito del progetto europeo Progireg, coordinato dal Comune con altri enti ed istituzioni. Obiettivo, promuovere iniziative “green” volte a favorire occasioni di incontro ed aggregazione tra cittadini e stimolare l’attitudine alla collaborazione, alla condivisione e alla cura dei beni comuni. «Si tratta dell’unico orto comunitario di Mirafiori Sud con un cassone rialzato, accessibile e fruibile anche da chi è in sedia a rotelle», spiega Fondazione. Il progetto “Orti tra le case” era in realtà partito lo scorso anno, attraverso un ciclo di lezioni teoriche sulle piante e sul giardinaggio in generale. Tuttavia, l’arrivo della pandemia e il conseguente lockdown hanno impedito di proseguire con la parte pratica dell’iniziativa, che è stata rimandata a quest’anno. Atc ha messo a disposizione lo spazio accanto alle case. «Il fatto che tra i partecipanti alla coltivazione ci siano molti nostri inquilini – afferma l’agenzia – è un’ottima occasione per fare comunità e creare uno spirito di integrazione ed inclusione sociale».