Innamorarsi e fare altri figli? No, è meglio apparire sexy

Innamorata ma anche indipendente. Due caratteristiche a cui Wanda Nara non vuole in nessun modo rinunciare e se non può avere la seconda, meglio lasciare perdere anche la prima. Intervistata da “Vanity Fair”, l’imprenditrice argentina ancora una volta racconta la sua versione della separazione da Mauro Icardi.

«A Mauro non piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia. Mentre per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà. Quindi lui ogni due per tre prova a riconquistarmi, l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto: “Non mi arrendo”. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo».

Ancora una volta ribadisce che le carte per la separazione sono state firmate. «Mauro non voleva ed è stato difficilissimo, perché io a lui voglio ancora molto bene. Ma le cose non andavano, in casa l’atmosfera era pesante e a un certo punto gli ho detto: “Fermiamoci”. Poi sono partita per l’Argentina. Sono stata via due mesi per lavoro. La distanza non ha aiutato». Così come non ha aiutato, un anno fa, la storia con Eugenia “China” Suarez: «Non me lo aspettavo, Mauro non mi aveva mai dato motivo per essere gelosa. É stato brutto, però poi ho capito che non viviamo in una favola Disney e che certe cose possono capitare. Ho conosciuto Mauro che aveva 18 anni, non aveva neanche avuto il tempo di fare un po’ di esperienza. Ha commesso la stupidaggine di un ragazzino? Credo si sia trattato di quello».

Lei invece con il cantante L-Gante assicura di non aver combinato nulla anche se per settimane hanno fatto intendere altro. E ora cosa succederà? Non lo sa nemmeno lei: «Io innamorarmi di nuovo? Per innamorarsi bisogna essere aperti e io in questo momento non lo sono. E un altro bambino mi sembra un’ipotesi remota. Mauro pure ne avrebbe voluto un terzo che per me sarebbe stato il sesto. Ma avrei dovuto dire: “Ciao vita! Ciao corpo!”. Foto sexy imbarazzanti per i miei figli? Mi vedrebbero come mi vedono a casa». Davvero inimitabile, Wanda.