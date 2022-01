Infermieri pediatrici, emergenza al Regina Margherita di Torino: “Servono nuove assunzioni subito”

“La situazione degli infermieri pediatrici è di vera emergenza con il continuo aumento di piccoli pazienti ricoverati: sono insufficienti a coprire tutte le necessità che si presentano nelle varie aziende sanitarie del Piemonte e soprattutto al Regina Margherita di Torino“. E’ la denuncia del sindacato Nursing Up in una nota diffusa oggi.

“Siccome il bando per il reclutamento degli infermieri pediatrici si è chiuso il 5 gennaio, il sindacato esige che entro oggi vengano pubblicate le graduatorie del bando, e che le aziende già da domani iniziano ad assumere i nuovi infermieri con contratti di almeno 12 mesi in modo che possano essere operativi entro pochi giorni. È imperativo che nel minor tempo possibile le aziende sanitarie di tutta la regione e in special modo il Regina Margherita, assumano nuovi infermieri pediatrici”.