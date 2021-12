Presidio dei sindacati in piazza Castello per chiedere maggiori tutele e sicurezza sul lavoro, a tre giorni dalla tragedia di via Genova in cui sono morti tre operai. “Fermare la strage, basta morti sul lavoro” è l’appello unanime dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

Tra i protagonisti sul palco il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e i segretari generali delle tre maggiori sigle sindacali. Dall’inizio dell’anno gli incidenti sul lavoro in Piemonte hanno provocato ben 41 vittime.