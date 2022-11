Incidenti ad alta quota quota nel Torinese: doppio intervento del Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è stato impegnato in due interventi in provincia di Torino. Il primo intorno alle 11:00 di questa mattina lungo la ferrata della Sacra di San Michele per un ferratista con una sospetta lussazione a una spalla. Sul posto è stata inviata l’eliambulanza con una squadra a terra a supporto perché è stato necessario spostare l’infortunato in un punto dove poterlo imbarcare al verricello.

Intorno alle 12:00 il secondo intervento sulla collina di Torino, nella zona del colle della Maddalena, per un mtbiker con un politrauma a causa di una caduta. L’intervento è stato risolto dal personale dell’ambulanza con il tecnico del Soccorso Alpino a supporto.