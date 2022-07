Incidente sull’A55: Fiat 500 si ribalta, in due sbalzati fuori dal veicolo e feriti gravemente [LE FOTO]

Paura sull’autostrada A55 direzione Pinerolo per un incidente stradale avvenuto questa mattina nel territorio della frazione Gerbole di Volvera. Una Fiat 500 ha perso il controllo per cause in fase di accertamento e si è ripetutamente ribaltata, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata con i due occupanti che sono stati sbalzati fuori dal veicolo.

DUE GIOVANI FERITI GRAVEMENTE

E’ accaduto intorno alle 7.30. I due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono stati trasportati in ospedale, entrambi in codice giallo. Lui al San Luigi di Orbassano, lei invece al Cto di Torino con l’elisoccorso. Nessuno di loro è in pericolo di vita, ma le condizioni sono comunque gravi.