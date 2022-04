Incidente sull’A5: camion finisce contro i pilastri della galleria, ferito in modo lieve il conducente [LE FOTO]

Incidente, nel primo pomeriggio di oggi (martedì 26 aprile), sull’autostrada A5 in prossimità di Scarmagno, nel Torinese. Per cause ancora da accertare, un camion è finito contro i pilastri di una galleria.

L’impatto ha distrutto la cabina di guida, ma per fortuna il conducente ha riportato ferite giudicate lievi. In seguito all’incidente, il tir ha anche iniziato a perdere carburante. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea: la corsia Sud dell’autostrada Torino-Monte Bianco è stata temporaneamente chiusa al traffico.