Paura nella prima mattinata di oggi sulla tangenziale in zona Nichelino per un incidente stradale che ha visto protagonista un furgone, che ha perso il controllo ed ha finito la sua corsa ribaltato a due passi dal guardrail.

E’ accaduto intorno alle 6,30. Due le persone a bordo del veicolo, entrambe ferite in modo lieve. Sono state portate in ospedale in codici uno giallo e uno verde. Traffico bloccato nell’area con lunghe code.