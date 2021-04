Incidente sulla Statale 26 a Caluso: traffico bloccato. Anas e Polstrada sul posto

Traffico bloccato, questa mattina, in entrambe le direzioni di marcia, a causa di un incidente verificatosi sulla strada statale 26 “Della Valle d’Aosta“. E’ successo al km 11,6, all’altezza di Caluso (Torino). Lo ha comunicato l’Anas le cui squadre sono intervenute sul posto, insieme con gli agenti della polizia stradale, per la gestione del traffico e per il ripristino della viabilità tornata regolare nel giro di poco meno di un’ora.