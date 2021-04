Incidente sul lavoro alla Teksid di Carmagnola: operaio in gravi condizioni al Cto

Grave incidente sul lavoro in mattinata all’interno dello stabilimento Teksid Alluminum di Carmagnola. Un lavoratore dipendente di una ditta esterna, la 2T, è caduto all’improvviso da un’altezza di circa sette metri mentre stava eseguendo operazioni di saldatura. A darne notizia è la Fiom-Cgil di Torino.

L’uomo è stato trasportato al Cto di Torino con l’elisoccorso per le cure del caso. Attualmente è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale del capoluogo. “La Fiom Cgil di Torino – si legge in una nota – nell’esprimere gli auguri e la solidarietà al lavoratore infortunato e alla sua famiglia, chiede che gli organi competenti facciano piena e tempestiva luce su quanto accaduto individuando eventuali responsabilità”.

“Riteniamo inaccettabile – prosegue il comunicato – che accadano infortuni di questo tipo ancor più all’interno dello stabilimento di una grande azienda che dovrebbe disporre di procedure e controlli tali da garantire la sicurezza dei propri dipendenti ma anche dei lavoratori di aziende esterne a cui vengono affidate attività di installazione e manutenzione”.