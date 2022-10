Incidente sul lavoro a Rivoli: crolla un ponteggio in viale Carrù, tre feriti [FOTO E VIDEO]

Grave incidente, questa mattina, a Rivoli, nel Torinese. E’ infatti crollato un ponteggio allestito intorno a un palazzo in viale Carrù, all’altezza del civico 6, interessato da lavori di ritrutturazione. Tre le persone rimaste coinvolte in seguito al cedimento della struttura avvenuto per cause che ancora non sono state accertate.

Il più grave dei feriti, un uomo di nazionalità tunisina, è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino. Sono, invece, ricoverati in ospedali diversi gli altri due feriti, un egiziano e un italiano.

In via precauzionale è stata evacuata la scuola materna Garcia Lorca. Sul posto, oltre ai carabinieri e i vigili del fuoco, anche il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli.

