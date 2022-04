Solo un forte spavento per Alfredo Trentalange, presidente dell’Aia, e il responsabile della Can C Maurizio Ciampi, coinvolti in un brutto incidente stradale avvenuto venerdì notte sull’A1 in zona Frosinone.

Trentalange è stato infatti dimesso in mattinata dall’ospedale di Colleferro ed è rientrato a Torino: per lui solo qualche frattura. Ancora in osservazione, invece, Ciampi. Nessuno dei due, per fortuna, ha riportato ferite gravi.

(foto dal canale YouTube dell’Aia)