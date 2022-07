Incidente stradale per Bagnaia a Ibiza: positivo all’alcol test

Incidente stradale per Pecco Bagnaia, a Ibiza. Il pilota torinese di MotoGp, che ha approfittato della lunga sosta del mondiale per trascorrere un periodo di vacanza in Spagna, secondo quanto riportato da As è andato fuori strada dopo un impatto sulla strada di Ses Salines.

L’incidente si è verificato intorno alle 5 del mattino e Bagnaia è risultato positivo al test dell’etilometro con un valore di alcol nel sangue di 0.87, superiore al limite consentito di 0.60 milligrammi per litro. Dovessero essere confermati i risultati del test, Bagnaia rischia la perdita della patente, sanzioni economiche e una condanna da tre a sei mesi di carcere.