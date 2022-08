Incidente stradale e rischio incendio in tangenziale: intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco [LE FOTO]

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale Sud a Torino: le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco e quella volontaria di Rivalta sono intervenute per mettere in sicurezza e scongiurare il rischio incendio di una vettura finita fuori strada in seguito ad un incidente.

Ferito il conducente del mezzo, che all’arrivo dei pompieri era già stato preso in cura dai sanitari. Il veicolo alimentato a Gpl aveva subito la deformazione del serbatoio in seguito al forte urto e i vigili del fuoco hanno svuotato quest’ultimo del carburante con un’operazione che ha bruciato con azoto il gas combustibile. L’intervento, iniziato poco dopo le 17, è terminato intorno alle 19.