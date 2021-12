Incidente stradale a Mappano: un morto e due feriti

Drammatico fine d’anno a Mappano, in provincia di Torino, dove nel primo pomeriggio c’è stato un incidente stradale costato la vita a una persona. Due invece i feriti. Il sinistro è avvenuto in via Margherita Hack: a seguito del violento scontro tra una Fiat Punto e una Fiat Sedici, a morire è stata la persona alla guida della prima auto. Sull’altra vettura erano presenti marito e moglie e proprio l’uomo è stato trasportato in eliambulanza al Cto di Torino. E’ in gravi condizioni. La donna è stata accompagnata invece al Pronto soccorso. Sul posto le forze dell’ordine per capire la dinamica dell’incidente.