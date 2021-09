Incidente stradale a Lombardore, tre i veicoli coinvolti: chiusa per qualche ora la SS460

A causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli, la strada statale 460 “di Ceresole” è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 10, nel territorio del comune di Lombardore. La circolazione in entrambe le direzioni è temporaneamente indirizzata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

+++AGGIORNAMENTO DELLE 11.30+++

Intorno alle 11.30 la normale circolazione è stata ripristinata e il traffico è tornato regolare.