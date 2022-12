Incidente nella notte a Caselle, coinvolti quattro ragazzi: un morto e tre feriti

Un morto e tre feriti: è il bilancio, pesantissimo, del terribile incidente stradale che si è verificato nella notte a Caselle Torinese, in via alle Fabbriche, all’angolo con via Bona. Una Ford Ka su cui viaggiavano quattro ragazzi del posto si è schiantata contro il muro dell’ex lanificio.

Il giovane alla guida, di 18 anni, è rimasto incastrato ed è morto carbonizzato dopo che il veicolo ha preso fuoco. Si chiamava Blendi Halili, si era iscritto alla scuola guida ma non aveva ancora la patente. Gli altri tre ragazzi, due di 18 e uno di 16 anni, sono riusciti a mettersi in salvo giusto in tempo, uscendo dall’auto in fiamme. Feriti in modo non grave, sono stati trasportati all’ospedale di Cirié.

Sul posto i vigili del fuoco di Caselle Torinese e di Torino Centro, oltre ai carabinieri della compagnia di Venaria Reale che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Nessun altro veicolo e nessun’altra persona risultano coinvolti nell’incidente.