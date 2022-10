Incidente in tangenziale tra Venaria e Borgaro, due feriti: coinvolti quattro veicoli

Incidente all’alba sulla tangenziale di Torino, tra gli svincoli di Venaria e Borgaro in direzione Milano. Coinvolti in un maxi tamponamento quattro veicoli, uno dei quali ha preso fuoco dopo l’urto e il cui conducente è riuscito a uscire dal mezzo appena in tempo.

In totale due le persone ferite, una in codice giallo all’ospedale San Giovanni Bosco, l’altra in codice verde al Maria Vittoria. Per le conseguenze dell’incidente la tangenziale è rimasta chiusa dalle 5 alle 6 con uscita obbligatoria a Venaria. Adesso la situazione è tornata regolare.