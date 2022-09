Incidente in tangenziale sud all’altezza di Orbassano, gravi mamma e figlio [FOTO]

Grave incidente in tangenziale a Torino. Intorno a mezzogiorno una Opel Agila con a bordo madre e figlio ha urtato violentemente un tir all’altezza del Sito, nel territorio di Orbassano. Tre i feriti, la più grave è la donna alla guida della vettura, portata al Cto. Serie anche le condizioni del figlio, trasportato d’urgenza al Regina Margherita.

Particolarmente gravose le operazioni di recupero dei feriti, per le quali si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Meno gravi le condizioni dell’autista del mezzo pesante, rimasto coinvolto a sua volta nell’incidente ma in maniera meno preoccupante.

Proprio in conseguenza dell’incidente e di un altro avvenuto in prossimità dello svincolo sud di Debouché, con una Honda Jazz precipitata in una scarpata (la donna alla guida non ha riportato gravi danni) – e dei tanti cantieri aperti lungo la tangenziale, raccontati oggi su CronacaQui – il traffico è ancora più in tilt del solito. Predisposta l’uscita obbligatoria in corso Allamano.