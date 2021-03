Incidente in tangenziale: bisarca perde auto destinate alla demolizione [FOTO]

Incidente in tangenziale a Torino. Una bisarca ha inchiodato e ha perso alcune auto che stava trasportando, destinate alla demolizione. Due, in particolare, i veicoli che si sono ribaltati sulla carreggiata.

L’episodio, che fortunatamente non ha avuto ripercussioni per il guidatore del mezzo pesante e non ha coinvolto altri veicoli in transito, si è verificato all’altezza dello svincolo di Venaria, in direzione nord.

Sul posto gli operatori della polizia stradale, i tecnici Ativa e gli operatori di soccorso. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione in tangenziale, soprattutto in direzione nord.