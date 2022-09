Incidente e traffico bloccato sulla tangenziale di Torino. E’ accaduto questa mattina all’altezza dell’interscambio di Bruere, in direzione Sud.

Due le auto coinvolte nello schianto, forse avvenuto a causa dell’asfalto scivoloso per via della pioggia. Una persona ferita nell’incidente è stata trasportata in ospedale a Rivoli in codice verde.