Incidente in tangenziale a Rivoli, muore volontario della Croce Rossa di Beinasco

Tragico incidente in tangenziale all’altezza di Rivoli. Ieri sera intorno alle 22.30 un furgone per disabili della Croce Rossa di Beinasco si è schiantato contro il guard rail. L’uomo alla guida, Andrea Ancora, volontario 24enne da otto anni in servizio presso la CRI, ha perso la vita. Era originario di Bruino.

Inutili i soccorsi. Il giovane volontario, che non aveva allacciato la cintura di sicurezza, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Aveva appena accompagnato un paziente a fare dialisi e stava rientrando alla base. I sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza al Cto di Torino in condizioni gravissime, ma è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Da chiarire le cause che hanno provocato l’incidente. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nello schianto. Accertamenti sull’accaduto sono in corso a opera della polizia stradale di Torino, che sta effettuando indagini.