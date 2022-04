Incidente in corso Vinzaglio, auto si ribalta: illesi gli occupanti

Un incidente tanto spettacolare quanto, fortunatamente, privo di gravi conseguenze per le persone coinvolte. Intorno alle 13 una Jeep è entrata in collisione con una Ford Fiesta in corso Vinzaglio, all’angolo con corso Matteotti, e si è ribaltata.

Ancora da chiarire le dinamiche del rocambolesco incidente. Dai primi accertamenti, sembra che nessuna persona a bordo delle vetture sia rimasta ferita. La polizia municipale ha bloccato il traffico su una carreggiata di corso Vinzaglio in direzione stadio e in corso Matteotti verso la stazione di Porta Nuova.