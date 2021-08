Terribile scontro in mattinata in corso Unione Sovietica, all’angolo con via De Cristoforis, protagoniste due auto di cui una della polizia. La vettura su cui viaggiavano gli agenti si è ribaltata in seguito all’impatto con una Kia Rio. Gravissime le condizioni della donna al volante della vettura, trasportata in codice rosso al Cto.

Meno gravi le condizioni dei poliziotti coinvolti, a loro volta soccorsi e trasportati in codice giallo nella struttura di pronto soccorso torinese. Sul posto gli agenti della polizia di stato e della municipale, che stanno effettuando rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.

Presenti anche i vigili del fuoco. La parte centrale della carreggiata di corso Unione Sovietica è stata chiusa per consentire i soccorsi. Una delle ipotesi è che una delle due vetture non ha rispettato la precedenza al semaforo. Per il forte impatto, le due vetture coinvolte sono finite sullo spartitraffico del corso.