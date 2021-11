Incidente in corso Cosenza, due i feriti gravi: prognosi di 60 giorni

Incidente nella tarda serata di ieri, venerdì 19 novembre, a Torino. Intorno alle 23 due auto, una Fiat Punto e un’Audi, si sono scontrate in corso Cosenza, all’angolo con via Gorizia. Cinque persone sono rimaste ferite, di cui due portate d’urgenza al Cto in gravi condizioni.

Si tratta dei due giovani di 23 anni che viaggiavano all’interno della Punto e che sono stati sbalzati fuori dalla vettura in seguito allo scontro. Uno è stato intubato ed è in coma farmacologico dopo essere stato operato nella notte alle Molinette, l’altro ha dovuto fare i conti con un lieve trauma cranico e alcune fratture, tra cui quella del femore: per entrambi la prognosi è di sessanta giorni.

Sul posto, subito dopo il sinistro, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e diversi agenti della polizia locale. Da chiarire le responsabilità dell’incidente: gli accertamenti sono in corso.