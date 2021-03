Incidente in autostrada, al volante c’è un monaco barbuto: “Perché mi hai tamponato?”

Guardate questo video. E’ ripreso con una dashcam montata sul cruscotto di un’auto. Siamo in autostrada. Piove e una vettura “si incolla” ad un “4X4” abbozzando un sorpasso. Il veicolo davanti, però, procede piuttosto lentamente, tanto che, a destra , viene sorpassato pure da un camion. All’improvviso il Suv prima accenna a scartare di lato, poi rallenta bruscamente: per la macchina che lo precede e che proprio non è riuscita a sopravanzarlo, il tamponamento, complice anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia, è inevitabile. Il “4X4”, allora, si ferma. Dall’abitacolo esce un…monaco barbuto piuttosto corpulento che, a braccia spalancate, sembra quasi voler chiedere “spiegazioni” sull’incidente. Per la serie: “perché mi hai tamponato?”.