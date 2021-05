Incidente funivia, il direttore del reparto Chirurgia: “I bimbi sono entrambi in pericolo di vita” [VIDEO]

Fabrizio Gennari, direttore del reparto Chirurgia dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, ha parlato alla stampa dando un aggiornamento sulle condizioni dei due bambini, feriti gravemente nell’incidente della funivia Stresa-Mottarone nel VCO.

“I bambini sono arrivati verso le 14 di oggi, con due elicotteri diversi partiti dalla zona dell’incidente – ha detto Gennari -. La situazione è critica per entrambi. Uno ha tra i 9 e i 10 anni, l’altro sui 5, stiamo ancora aspettando informazioni su di loro. Non sappiamo se sono italiani: uno dei due probabilmente lo è, perché è arrivato cosciente e parlava italiano, ma nessun parente si è fatto ancora vivo. Sono in prognosi riservata, uno, il più grande, in condizioni più critiche dell’altro. Il bimbo arrivato cosciente ha detto poche cose, era spaventato e diceva solo ‘lasciatemi stare’. Abbiamo dovuto sedarlo e non abbiamo avuto possibilità di sentire più nulla da lui”.

“Per adesso uno sta venendo operato, l’altro non ha bisogno di chirurgia ma è grave e bisogna stabilizzare i suoi parametri vitali. Il più grande dei due è quello più grave, l’altro è un poco più gestibile. Per le prossime 12 ore entrambi resteranno in stretta osservazione: sono entrambi in pericolo di vita. Sembrerebbero gli unici due sopravvissuti”.