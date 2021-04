Incidente di lavoro nel cantiere: operaio di 39 anni vola giù dalla gru. E’ grave

Precipita nel vuoto dal ponteggio, dopo un volo di circa sette metri. Ora è in ospedale, al Cto di Torino, con ferite multiple e le sue condizioni sono state giudicate serie dai sanitari che lo hanno preso in cura. E’ successo questo pomeriggio, a Carmagnola, teatro di un grave incidente sul lavoro di cui è rimasto vittima un operaio di 39 anni.

L’INCIDENTE IN VIA PARRUCCHETTTO

Le 14 erano trascorse da poco quando nel cantiere di via Parrucchetto, dove si sta costruendo un polo logistico, l’uomo, un manovale di origine marocchina, ha perso l’equilibrio ed è precipitato. A quanto pare il malcapitato si trovava sulla piattaforma di una gru, ad un’altezza di circa quindici metri quando, per cause ancora in corso di accertamento è caduto atterrando su un ponteggio sottostante, dopo un volo di circa sette metri.

ELISOCCORSO IN OSPEDALE

Sul posto, per i soccorsi, è giunto il 118, insieme con i carabinieri ed i vigili del fuoco: il trentanovenne è stato caricato a bordo di un elicottero ed elitrasportato in ospedale a Torino. Sull’episodio, i tecnici dello Spresal dell’Asl Torino 5 hanno avviato le indagini.