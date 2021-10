Incidente in mattinata a Settimo Torinese. Intorno alle 8.30 due auto hanno preso fuoco in seguito a uno scontro avvenuto in via Fosse Ardeatine. Incolumi gli occupanti di entrambe le vetture, una delle quali con alimentazione GPL.

Dall’impatto è scaturito un incendio, che è stato spento con tempestività grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco della squadra 61 “Stura”. Le fiamme sono state domate in pochi minuti,