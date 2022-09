Incidente tragico nel pomeriggio di oggi a San Benigno Canavese, lungo la provinciale 40. Un auto si è schiantata contro un camion di servizio fermo in strada per salvaguardare un trattore che stava tagliando l’erba in quel punto.

Il conducente della vettura, un 57enne di Montanaro, è morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri. Il personale del 118 ha invece potuto solo constatare il decesso dell’uomo.