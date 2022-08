Incidente a Romano Canavese: frontale tra due auto, morti padre e figlia [FOTO]

Incidente stradale nella serata di ieri a Romano Canavese, nel Torinese, sulla SS 26, ponte del Chiusella, altezza km 26. Uno scontro frontale tra due auto ha ucciso padre e figlia che si trovavano a bordo di uno dei due mezzi. Ferito gravemente il conducente dell’altro veicolo, ora in ospedale e in pericolo di vita.

LA DINAMICA E I NOMI DELLE VITTIME

E’ accaduto intorno alle 20:30 di ieri. Per cause in corso di accertamento una Fiat Bravo guidata da Casciello Emiliano, 50enne di Torino, ha invaso la corsia opposta impattando frontalmente con una Fiat Strada condotta dal 77enne Vignal Carlo Innocente con a bordo la figlia 45enne, Vignal Manuela, entrambi residenti a Romano Canavese.

IL CONDUCENTE DEL FIAT BRAVO IN PERICOLO DI VITA

L’impatto ha ucciso sul colpo padre e figlia mentre il Casciello è stato trasportato presso l’ospedale di Ivrea non cosciente ed in pericolo di vita. Il 50enne è tuttora ricoverato in prognosi riservata. I documenti di guida, di circolazione e assicurativi sono stati verificati e risultato in regola.